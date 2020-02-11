CHP’nin İdlib ile ilgili grup önerisi reddedildi

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Türkiye'de ilaç takip sisteminin oturduğunu belirtti. Düzgün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Isparta'daki olaydan önce söz konusu ilaçla ilgili inceleme ve analiz çalışması başlattığını ve ilacın satışının durdurulduğunu söyledi.

Cesur, "Alınan karar ve duyuru arasında geçen 5-6 günde memleketin neresinde ne olmuş, o boşluklarda kimler ne gibi komplikasyonlara maruz kalmış, araştıralım istiyoruz." dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Dormofol ilacının etken maddesi nedeniyle Isparta'da bir kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca yoğun bakımda tedavi altına alınanlar olduğunu söyledi.

İdlib mutabakatında, Türkiye'nin altına imza attıklarının olabilirliğinin bulunmadığı konusunda uyardıkları değerlendirmesinde bulunan Altay, "Bu kadar taahhüde, kapasitenizin çok üstünde bir işe ne gerek var? Niye yapıyorsunuz bunu? Bu kadar basiretsiz, beceriksiz, öngörüsüz bir mutabakattan uluslararası literatürde bir tane daha bulamazsınız." şeklinde konuştu.

İdlib'in, AK Parti'nin iç meselesi olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib ile ilgili tasarruflarını partisinin grup toplantısında söylemek yerine TBMM'ye bilgi vermek zorunda olduğunu söyleyen Altay, "Bunu vermiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, hepimize saygısızlık yapmaktadır." dedi.

Soçi'de 17 Eylül 2018'de Türkiye-Rusya arasında bir mutabakat yapıldığını anımsatan Altay, mutabakat çerçevesinde Rusya'nın ne söz verdiği ve ne kadarını yapıp yapmadığının bilinmediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyle amaçlarının İdlib'de yaşanan gelişmelerin Mecliste genel görüşmeyle tartışılması, hükümete kimi tavsiye ve kararların bildirilmesi olduğunu belirtti.

Genel Kurulda, CHP'nin "İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti amacıyla" verdiği genel görüşme önergesi ele alındı.

Altay, TBMM Başkanlığının, İdlib konusunda hükümetten bilgi talep etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, rejim güçlerinin, Rusya'nın da desteğiyle terörizm ile mücadele bahanesiyle hastaneler ve okullar dahil olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim yerini ve sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Bu saldırılarla yüzbinlerce insanın Türkiye sınırlarına göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Gülpınar, şunları kaydetti:

"Saldırılarda bölgedeki gözlem noktalarımız ve askeri konvoylarımız rejim güçlerince hedef alınmış, maalesef askerlerimiz şehit olmuş ve yaralanmıştır. Gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak, buraya giden ikmal yollarını açık tutmak ve bölgedeki gerginliği azaltarak ülkemizi göç baskısından korumak maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır.

Gözlem noktalarımız görevini sürdürmektedir. Güvenlik kuvvetlerimize karşı yapılan saldırıların kabul edilmesi mümkün değil. Saldırılara en sert şekilde mukabele edilmektedir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gerekmektedir. Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeler neticesinde muhalefetin talebi doğrultusunda hükümet kanadından bir bilgilendirme olacaktır. Bu konuda aceleci olmamak kanaatindeyim."