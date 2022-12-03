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CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' vizyon toplantısında dikkat çeken anlar! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı...

03.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığı iddia edilmiş ve taraflardan açıklamalar gelmişti. CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Programda aralarında gerginlik olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. O anlar kameralara yansıdı.

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' vizyon toplantısında dikkat çeken anlar! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığına yönelik iddialar gündem olmuştu. Kaftancıoğlu'nun kendisine 'şizofren' dediği iddialarının ardından Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış ve "Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri söylememiştir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Canan Kaftancıoğlu ise konuyla ilgili Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulunmuştu. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"...Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan “şizofreni” ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam..."

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İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU TOKALAŞMADI

CHP'nin İkinci Yüzyıl programında herkesle tokalaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. İkilinin sadece kafalarıyla birbirlerine selam vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ekrem İmamoğlu CHP Canan Kaftancıoğlu

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