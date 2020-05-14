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CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2020 07:59 | Son Güncelleme

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerinin hazineye devri için yapılması planlanan düzenleme netleşti. Konunun biran önce çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği belirtilirken hazırlanan düzenleme bayramdan sonra Meclis'e gelecek.

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında koronavirüsle mücadelenin yanında normalleşme sonrası atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili yapılan hazırlıkların konuşulduğu belirtilirken, Erdoğan'ın bir an önce bu konuyla ilgili çözüm alınması için talimat verdiği iddia edildi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Yeni Şafak Gazetesinde yer alan habere göre; CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması amacıyla bir düzenleme hazırlanırken AK Parti'nin Siyasi Partiler Kanunu'nda değişikliğe gideceği belirtildi.

'BAĞIMISIZ ÜYELER ATANACAK, BAYRAMDAN SONRA MECLİS'E GELCEK

Öte yandan İş Bankası'nın yönetiminde bulunan CHP'li üyelerin yerinde 'bağımsız üyeler' atanması planlanırken, düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'e sunulması bekleniyor.

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