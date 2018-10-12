CHP'nin İstanbul adayı açıklanıyor mu? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.

İSTANBUL'DA ÖN SEÇİM YOK

Best FM'de bir programa konuk olan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu; "İstanbul’da ön seçim olmayacak. İstanbul’u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur; bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık” derken; 'Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz' dedi.

'KAZANMASSAK İSTİFA EDERİM'

İddialı olduğunu her sözünde vurgulan Kaftancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; ''İstanbul’u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul’u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm.'' dedi.