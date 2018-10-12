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CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul belediye başkan adayını bugün duyuracaklarını açıkladı. İstanbul'da seçimi kazanacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, 'Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm' dedi.

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? sorusunun yanıtı bugün yanıt buluyor. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00’da açıklıyoruz. :) Hazır mısın İstanbul?" ifadelerini kullandı.

canan kaftancıoglu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.

İSTANBUL'DA ÖN SEÇİM YOK

Best FM'de bir programa konuk olan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu; "İstanbul’da ön seçim olmayacak. İstanbul’u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur; bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık” derken; 'Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz' dedi.

'KAZANMASSAK İSTİFA EDERİM'

İddialı olduğunu her sözünde vurgulan Kaftancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; ''İstanbul’u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul’u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm.'' dedi.

ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

CHP'de Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçilen bazı partililerin belediye başkanlığına adaylığını koymasını eleştiren Kaftancıoğlu, “CHP’de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm; Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul’da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKLAR OLACAK"

Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde ittifak konusuna da değindi. Kaftancıoğlu halk tabanında doğal bir ittifak olduğunu şöyle iddia etti; “İttifak konusunda zaten, halk ile ittifak var. Tabanda bizim Saadetliler, HDP’liler, İYİ Partililer hatta daha önce AKP’ye oy vermiş, ancak şimdi oy veremeyecek herkesle ittifakımız var. Ancak çıkıp da, biz şu parti ile şöyle veya böyle bir ittifak yapıyoruz demiyoruz. Buna ihtiyacımız yok ancak taban da zaten doğal bir ittifak vardır”

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
elbirliğiyle HDP barajı aştirdiniz onlarda bir el verir belediyeyi alırsınız sözde Atatürkçüler siz bildiğin CHDPKK lisiniz
Gezi parkı stratejisini devam ettirin kesin kazanırsınız. Gezizekalılar!
Geri zekalı geri zekalı açıklmalar
muharrem ince bence
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