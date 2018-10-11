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CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in adaylık teklifini kabul etmemesinin ardından, kulislerde Coca-Cola’nın eski CEO’su ünlü işadamı Muhtar Kent ismi öne çıktı.

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerdeki adaylar için CHP’nin aday arayışı hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için parti dışından isim arayışında olduğu ifade ediliyor. BirGün gazetesinin kulislerden edindiği bilgiye göre öne çıkan isim ise eski Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent.

Geçen hafta kulislere, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e CHP tarafından adaylık teklifi yapıldığı bilgisi düşmüş ve Ümit Boyner bu teklifi kabul etmemişti.

MUHTAR KENT'LE TEMASA GEÇİLDİ

Yine kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu’nun yeni başkan adayı da iş dünyasından. Bu isim, Coca-Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bir ekibin Kent’le temasa geçtiği iddia edildi.

4 İSİM ADAYLIK İÇİN TALİP OLDUĞUNU AÇIKLADI

CHP’de İstanbul için Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal aday olmak istediklerini daha önce açıklamışlardı. Özellikle Hamzaçebi ve Tekin uzun süredir de sahada.

HURŞİT GÜNEŞ İDDİASI

CHP’de parti içinden adı geçen son aday isim ise Hurşit Güneş. Genel merkez koridorlarında bazı eski İstanbul milletvekilleri ve il yöneticilerinin Güneş’e teklif getirdikleri ve genel başkan nezdinde destek çalışmalarına başladıkları konuşuluyor. Güneş’in ise adaylık açıklaması için biraz daha beklemek istediği iddia ediliyor.

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yerel seçim 2019 seçimleri CHP istanbul Muhtar Kent Coca Cola

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