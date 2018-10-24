HABER

CHP'nin İstanbul adayı Muharram İnce mi olacak? İnce'den 'adayım' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 07:15 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimler için CHP'de aday belirleme süreci devam ederken, 'CHP'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusu henüz yanıt bulmadı. 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 'varım' mesajı gönderdi. İnce, ancak 'Üyelerle ön seçim olursa adayım' diye de ekledi.

CHP'nin İstanbul adayı Muharram İnce mi olacak? İnce'den 'adayım' açıklaması

CHP'de İstanbul adayı için Muharrem İnce sesleri yükselirken, İnce'den de 'Üyelerle ön seçim olursa adayım' mesajı geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimde ittifak
olmayacağına ilişkin açıklamaları CHP tarafından yakından izlendi. Yerel seçimde ittifak olmamasının özellikle büyük kentlerde CHP'li belediye başkanı çıkarma şansını artırdığı değerlendirildi.

Siyasi gelişmeleriyakından izleyen ve ofisinde bütün gün çalışmalar yürüten Muharrem ince, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuştu.

Siyasetteki son gelişmeleri değerlendiren İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğini şöyle açıkladı;

“Ön seçim için sandık kurulursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için varım. Sandık kurulmazsa kazanma şansımız düşer. Sandığın kurulması ise partimizi harekete geçirir. Yapılması gereken şu: CHP'nin İstanbul örgütünde 250 bin kayıtlı üyesi var. Üyelerimizi ayağa kaldırmalıyız.

ADAYINA SAHİP ÇIKAR

Partimizin üyesi, ‘Benim adayım' diyecek ve ona sahip çıkacak, kazanması için çaba gösterecek. Bu yüzden ön seçim için sandık olmalı. Bu seçimin, hakim gözetiminde olması da şart değil. İlçe başkanlıklarımıza sandık konabilir. Bütün üyeler oy kullanır. Bu durum, parti tabanını da ayağa kaldırır, hareketlenir. Ön seçim sonucu çıkacak adaya parti üyeleri sahip çıkar, ‘Benim adayım' der. Seçim döneminde onunla birlikte sahaya inerler. 250 bin üyeden en az 150 binin sahalarda olacağını tahmin ediyorum. Seçim kazanmanın da partililerin sahaya inmesinden geçtiğini biliyorum.

CHP GELENEKLERİNE GERİ DÖNMELİ

Ön seçim için sandık kurulması CHP'nin geleneğinde vardır. 1989 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı için Nurettin Sözen, CHP'nin tek adayı olmasına rağmen, ön seçim yapılmıştı. CHP, geleneklerine geri dönmeli. Ben adaylık için ön seçim sandığının kurulmasının taraftarıyım. Partili olarak yol gösteriyorum. Sorumluluk makamında olanlar, ön seçim sandığı konulmazsa ne oluru da düşünmeli.

AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı kesinleşti gibi. Bunun CHP'ye getirisi-götürüsünü konuşmaya gerek yok. CHP, geleceğini stratejisini başka partilerin stratejilerine bağlamamalı, kendi stratejisini geliştirmeli.

‘SİYASETİN TARTIŞMA ZEMİNİ SOKAKLARDIR MEYDANLARDIR'

Muharrem İnce siyasetten çekilmediğini söyleyen İnce "TBMM'de gensoru yok güven oylaması yok, bütçe yok, sözlü sorulara cevap yok. Bakanlar yok. Artık tartışma zemini meydanlar olmalı. Siyasetin tartışma zemini sokaklar, meydanlardır.” ifadelerini kullandı.


PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladıAK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı
AK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamazAK Parti'li Külünk: Dünya sistemi, Türkiye'siz inşa olunamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP istanbul yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Kaşıkçı olayı sonrası flaş karar: Vizelerini iptal edeceğiz

ABD'den Kaşıkçı olayı sonrası flaş karar: Vizelerini iptal edeceğiz

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir!

AK Parti'de milletvekili transferi gündeme gelebilir!

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

AK Parti-MHP krizi büyüyor! Abdulkadir Selvi: Testi çatladı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.