CHP'nin İstanbul adayı Muharram İnce mi olacak? İnce'den 'adayım' açıklaması

CHP'de İstanbul adayı için Muharrem İnce sesleri yükselirken, İnce'den de 'Üyelerle ön seçim olursa adayım' mesajı geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimde ittifak

olmayacağına ilişkin açıklamaları CHP tarafından yakından izlendi. Yerel seçimde ittifak olmamasının özellikle büyük kentlerde CHP'li belediye başkanı çıkarma şansını artırdığı değerlendirildi.

Siyasi gelişmeleriyakından izleyen ve ofisinde bütün gün çalışmalar yürüten Muharrem ince, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuştu.

Siyasetteki son gelişmeleri değerlendiren İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğini şöyle açıkladı;

“Ön seçim için sandık kurulursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için varım. Sandık kurulmazsa kazanma şansımız düşer. Sandığın kurulması ise partimizi harekete geçirir. Yapılması gereken şu: CHP'nin İstanbul örgütünde 250 bin kayıtlı üyesi var. Üyelerimizi ayağa kaldırmalıyız.

ADAYINA SAHİP ÇIKAR

Partimizin üyesi, ‘Benim adayım' diyecek ve ona sahip çıkacak, kazanması için çaba gösterecek. Bu yüzden ön seçim için sandık olmalı. Bu seçimin, hakim gözetiminde olması da şart değil. İlçe başkanlıklarımıza sandık konabilir. Bütün üyeler oy kullanır. Bu durum, parti tabanını da ayağa kaldırır, hareketlenir. Ön seçim sonucu çıkacak adaya parti üyeleri sahip çıkar, ‘Benim adayım' der. Seçim döneminde onunla birlikte sahaya inerler. 250 bin üyeden en az 150 binin sahalarda olacağını tahmin ediyorum. Seçim kazanmanın da partililerin sahaya inmesinden geçtiğini biliyorum.