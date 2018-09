CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Yerel seçimlerde parti kimliklerinden çok aday kimliği öne çıkar. Kente en iyi hizmeti kim sunar? Dolayısıyla halk buradan yola çıkarak birleşir. Yani bir parti, örneğin biz çok iyi bir aday çıkarırsak genel seçimlerde diğer partilere oy veren seçmen de kenti yönetmek üzere ona oy verebilir. Yerel seçimlerde genel seçimlerde olduğu gibi katı, keskin bir ittifak doğası gereği söz konusu olmaz. Biz, tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek özelliklere sahip adaylarla seçimlere gireceğiz. AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet, HDP seçmeni de bizim adaylarımıza baktığında siyasi tercihini bir kenara bırakacak ve “ CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin, ilçenin, ilin belediye başkanı olacak nitelikte bir isimdir. Partizanlık yapmayacak, kenti rantçı anlayışa teslim etmeyecek, kadınları, gençleri ve çocukları önceleyen bir hizmet anlayışında olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin/vermesin kentin tüm sakinlerine eşit olarak hizmet götürecek” diyecek ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek, göreceksiniz bunu. Özetle biz özellikle yerel seçimler konusunda tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alan bir aday konusunda hassasiyet göstereceğiz.

Bizi terör örgütleriyle yan yana gösterme çabası siyasi bir ayıptır. Şimdi “Acaba halk CHP’yi destekler, biz de CHP’yi PKK’ya destek veriyor, diye bir özel suçlama alanı içine sokarsak bundan fayda sağlarız” düşüncesindeyse Sayın Bahçeli, bu yaptığı doğru değildir. Sayın Bahçeli, PKK ile iş birliği yapan AK Parti ile şu an işbirliği yapıyor. Habur’da çadır mahkemelerini CHP mi kurdu? Kim kurdu, belli. Gidip desteği veren kim? Terör örgütüyle aynı masaya kim oturdu? Bütün bunlara baktığınızda sadece ve sadece yerel seçimlerde kaybetme korkusuyla “Acaba CHP’ye çatarsak buradan bir şeyler alabilir miyiz?” diye bir arayış, bir strateji var. Yerelde bizim ne olduğumuz, nasıl çalıştığımız herkes tarafından bilinir. Bakınız bizim belediyeler, ayırımsız tüm belde halkına hizmet ederler.

Devlet aslında görkemli bir kuruluştur ama devletin devlet olarak halka hizmet sunabilmesi için de liyakat denilen bir kuralın olması gerekiyor. Yani işin ehline verilmesi lazım. Ben tıp fakültesini bitirmeden ameliyathaneye girip bir ameliyat yapamam. 21’inci yüzyılda gelişmenin, uygar devlet olmanın klasik bir tanımı vardır: Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden devlet gelişmiş devlettir. Bir kişi her şeyi ben bilirim, ben yaparım iddiasında olamaz. Eğer her şeyi ben bilirim, ben karar veririm derseniz devleti devlet olmaktan çıkarırsınız, toplumu da bir felakete sürüklersiniz. Bugün geldiğimiz nokta budur.

Devlette liyakat olmazsa devlette çürüme başlar çünkü devlette ehliyet değil sadakat öne çıkmış olur. ‘Bu bizim adamımız, bizim memleketten, amcamın oğlu’ anlayışıyla siz bunları devletin belli postlarına yerleştirirseniz o devlette çürüme başlar. Siyaset dediğiniz kurumun kendi içinde etik kurallarının olması, hesap vermesi lazım. Üç kural çok önemli. Birincisi, yöneten pozisyonunda olanların eleştiriye açık olması lazım. Medya, sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu veya herhangi birisi eleştirdiğinde yöneten, bu eleştiriye tahammül edecek. İkincisi, bu kişinin hesap vermesi lazım.Yöneten pozisyonunda olan, devletin bir kaynağını kullanıyor. Bunu doğru yere harcıyor mu, harcamıyor mu? Yöneten her kişi, halkın kendisine emanet ettiği her kuruşun hesabını halka vermek zorundadır. Eğer vermiyorsa orada israf ve yolsuzluk vardır. Üçüncüsü de yetkilendirilenin yani sorumlunun denetlenebilir olması lazım. Bugün gazeteler, televizyonlar, TBMM, yargı, sivil toplum kuruluşları, sendikalar denetleniyor. Denetimsiz bir alan çıkarır ve bu alanı, hukuken de hiçbir sorumluluğu olmayan bir kişiye verirseniz orada israfın ve yolsuzluğun üstünü kapatmış olursunuz.

‘O UÇAĞI İADE ET RECEP BEY!’

Yeniden soruyorum, ülkemiz ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayken neden Katar Şeyhi’nin satılığa çıkardığı bir uçağa talip olunur? İkinci soru, neden hibe ya da hediye bu uçak kabul edilir? Bu lüks, şatafat ve gösteriş düşkünlüğünden başka bir şey değildir. İşsizlik oranları artıyor, ardı ardına işletmeler kapanıyor, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Kendisi bile çıkıp “İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçiyoruz” diyerek israf ekonomisi nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu tabloyu itiraf ediyor sonra da çıkıp milyar dolarlık uçağa talip oluyor. O uçağı iade et Recep Bey. Onurun varsa o uçağa binme ve iade et.

‘İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS ROLÜNÜ ÜSTLENDİLER AMA HERKES O KADAR SAF DEĞİL’

Türkiye ekonomisinin bu noktaya gelmesinin sebebi anlattığınız gibi liyakatten yoksun yöneticiler, israf ve yolsuzluklar mı yoksa dış güçler mi?

Bunların dış güçlerin oyunuyla ne ilgisi var. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin başında Cumhurbaşkanı’nın ne işi var? Bunun dünyada örneği yok ama 2015’ten beri hayali bu. “Ben memleketi bir şirket gibi yöneteceğim” diyordu. O nedenle ‘Merkez Bankası’ndan (MB) şikâyet ediyorsan onu da kendine bağla, MB Başkanı ol, ister faizi arttırırsın, ister sıfıra indirirsin’ dedim.