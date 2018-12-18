CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. PM'de yapılan oylamanın ardından adaylar da netleşmeye başladı.

İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

Kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada ise özetle şöyle konuştu:

''Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul ile hatta tüm Türkiye ile hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız ama aynı zamanda erdemli özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya sürecinde tüm İstanbul'a yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbul'un geleceği için en üst seviyede en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde 100 emin bir birey olarak Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum.''