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CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 15.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

'CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kim olacak?' sorusu yanıt buldu. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Fox Tv canlı yayınında Ankara için Mansur Yavaş İstanbul için de Ekrem İmamoğlu isimlerinin kesinleştiğini açıkladı

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İYİ Parti ile seçim ittifakında mutabakata varmasının ardından gözler özellikle büyük şehirlerin adaylarına çevrildi.

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ, İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Fox Tv’de yayınlanan sabah programına konuk olan ve süreci değerlendiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ‘Ankara için Mansur Yavaş kesinleşti mi?’ sorusuna “Evet Ankara için Mansur Yavaş, İstanbul için de Ekrem İmamoğlu kesinleşti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İÇİN AYRI LANSMAN YAPILACAK

Ekrem İmamoğlu’nun isminin açıklanmasının ayrıca tek başına yapılacağını ifade eden Zeyrek şunları söyledi: “Büyük ihtimalle ayın 18’inden sonra büyük şehirler açıklanacak. İstanbul başka bir tarihte lansman gibi büyük gösterişli bir törenle yapılacak. İki aday da kesinleşti. Çünkü Mansur Yavaş meselesi isimle ilgili değil parti ile ilgiliydi. O sorun da çözüldükten sonra kesinleşti.”

ANKARA İÇİN ANKETLERDE SON DURUM

Bu arada anketler de geliyor. Burada ifade etmek yasalara göre doğru değili ama Ankara’da çok çekişmeli bir yarış olacak gibi görünüyor. Kafa kafaya hatta birinin önde olduğunu söylüyor bütün anketler. Yani AK Parti için daha zor bir süreç olacak gibi görünüyor.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ANKARA HAZIR MANSUR BAŞKANI BEKLİYOR
İyi partiyi kabul etmeyen Mansur Yavaş'a iyi parti seçmeni; daha önceki seçimde chp den aday olup hemen partiden ayrılan adama chp seçmeni oy verrir mi?
@s.hazir bos algiyi birak her ülkücünün TÜRK Milliyetçilerinin onurudur mansur baskan IYI parti bir fiil mansur başkanımin adayligini istemis hatta maden ankarada CHP desteklenecek mansur yavaş olmakidir demistir nokta..
@s.hazir ihalemi kesiliyor ankaradaki MHP liler dahil ankaranin yuzde 57 oyu ile alacak IYI partiden mansura oy vermeyecek tek kisi çıkmaz ankaraya ankarali yakışır beypazarinin Türkmen beyi mansur yavaş yakisir
İmamoğlundan başka adam bulamadınızmı?
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