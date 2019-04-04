HABER

CHP'nin itirazı Cumhur İttifakı'nın oylarını artırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca sandık sonuçlarına yapılan itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayım sonrası AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun oyu 39 arttı.

CHP'nin itirazı Cumhur İttifakı'nın oylarını artırdı

CHP İl Başkanlığının geçersiz bin 959 oyun yeniden sayımı için yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından dün kabul edilmişti.

Dün akşam saatlerinde başlayan sayım işi bu sabaha karşı tamamlandı. Gerçekleştirilen sayım sonucu Cumhur İttifakı'nın oyları 39 arttı.

CHP'nin itiraz öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, 280 oy farkla belediye başkanlığını kazanmıştı. Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulunun yaptığı son değerlendirmenin ardından Şenlikoğlu ile Millet İttifakı Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu arasındaki oy farkı 319'a yükseldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden seçim kurulunun kararını değerlendirdi.

Şenlikoğlu, "CHP'nin yapmış olduğu itiraz neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların yeniden sayılması ile oy artışımız gerçekleşmiştir. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, polis tarafından Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulunun oy sayım işlemi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!
AK Parti Kırklareli için YSK'ya itiraz edecekAK Parti Kırklareli için YSK'ya itiraz edecek
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 giresun

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Diğer Haberler
YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama! İşte İstanbul'da son durum...

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

AK Parti Kırklareli için YSK'ya itiraz edecek

AK Parti Kırklareli için YSK'ya itiraz edecek

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? CHP'den flaş 'oy sayım' açıklaması

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

AK Parti'nin kazandığı ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.