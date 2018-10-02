CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere 6 ay kala, aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu'nun açıklamasının ardından, kimin aday gösterileceği parti kulislerini dalgalandırdı.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

İddialara göre, CHP Genel Merkezi, özellikle iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir diğeri ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. CHP Genel Merkezi'nin, her iki isim üzerinde de titizlikle durduğu öne sürüldü. Parti kulislerinde, parti dışından isimlerin de aday gösterilebileceği ifade ediliyor. Onlardan biri Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen. Ösen, her seçimde adının gündeme geldiğini ancak adaylık konusunda bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Seda Kaya Ösen, "Benim şuanda bu yönde bir düşüncem yok. Halihazırda devam eden görevlerim var. Elimden geldiğince sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerimi yürüteceğim. Ayrıca bu yönde bir teklif gelmedi. Adımın kulislerde geçmesi de ilginç. Sanırım yalnızca ortaya isim atmak için adım gündeme geliyor. Çok fazla üzerinde durulacak bir şey değil. Böyle bir talebim yok. Bu yönde bir görüşmem de olmadı" dedi.