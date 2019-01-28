CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer oldu!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu.

Tunç Soyer, halen Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing'in mülteci kamplarında Filistin'li kadınların dramını anlatan "Geri Döneceğiz" isimli kitabını Türkçe'ye çevirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti.

Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü.