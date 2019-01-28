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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 02:03 | Son Güncelleme

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, Parti Meclisi'ne sunulacak belediye başkan adaylarının isimleri değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer oldu. Peki Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve nereli? İşte Tunç Soyer hakkında merak edilenler.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer oldu!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu.

Tunç Soyer, halen Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

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TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing'in mülteci kamplarında Filistin'li kadınların dramını anlatan "Geri Döneceğiz" isimli kitabını Türkçe'ye çevirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti.
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü.

2003 yılında Avrupa Birliği'nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.
2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.
Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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