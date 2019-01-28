CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer oldu!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "yerel seçim" gündemiyle toplandı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu.

SOYER'DEN İLK MESAJ

CHP Parti Meclisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken, bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, 'Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir' diye yazdı.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.