CHP'nin Maltepe mitingi, altılı masada kafaları karıştırdı! Sadece o parti sıcak bakıyor

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi kamuoyunda "adaylık ilanı" olarak yorumlanırken, altılı masanın 29 Mayıs'taki toplantısı öncesi yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına sıcak bakan tek parti Saadet. İYİ Parti'nin görüşü "kazanacak aday" üzerinde olurken, Gelecek Partisi ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. DEVA Partisi ise adaylık için 6 partinin mutabakat etmesi gerektiği fikrinde. İşte kulislerdeki son gelişmeler...

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş iddiasıyla yola çıkan 6’lı muhalefet 29 Mayıs’ta masayı bu kez Gelecek Partisi’nde kuracak. Söz konusu tarih yaklaşırken hem çalışmalar hem de partiler arası kulis arttı. Partiler, karşılıklı adımları da yakından takip ediyor. Bu adımlardan biri de CHP’nin hafta sonu İstanbul’da düzenlediği Maltepe mitingi. Yenişafak'ta yer alan habere göre, kamuoyunda olduğu gibi muhalefet cephesinde de söz konusu miting bir ‘adaylık’ ilanı olarak yankılandı.

BABACAN'DAN 'MUTABAKAT' MESAJI

Mitingin hemen ardından DEVA Partisi’nden ilginç değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı. Genel Başkanı Ali Babacan’ın ortak aday için 6’lı mutabakat gerektiği mesajını vermesi ilginç bulundu.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Aylar önce güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu açıklayan masanın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP’nin mitingi öncesinde ‘tek adayla seçime gidilmesi’ çıkışını yapmıştı. Seçimi riske atmayacak bir aday hayali kuran İYİ Parti’de bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda çekince taşıyan kesimler bulunduğu belirtiliyor.

SAADET PARTİSİ SICAK BAKIYOR

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına masada en sıcak yaklaşan partilerden birinin Saadet Partisi olduğu ileri sürülürken, masanın DEVA Partisi gibi yeni ortaklarından Gelecek Partisi’nin ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Gelecek Partisi’nin muhafazakar seçmene de hitap edebilecek bir aday profiliyle seçimlere girilmesi görüşünde olduğu iddia ediliyor.

