CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu! İşte isim isim o liste

CHP'de kurultayın ardından gerçekleşen Parti Meclisi toplantısının ardından 'a takımı' olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.
GENEL SEKRETER SELİN SAYEK BÖKE OLDU
CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
İşte CHP'nin 'a takımı':
- AÇIKEL Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
- ADIGÜZEL Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
- AĞBABA Veli (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
- AKIN Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
- ERKEK Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)
- GÖKÇEN Gökçe (Gençlik Politikaları)
- İLGEZDİ Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
- KARABIYIK Lale (Eğitim Politikaları)
- KARACA Gülizar Biçer (İnsan Hakları)
- KUŞOĞLU Bülent (İdari ve Mali İşler)
- ÖZTRAK Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü
- ÖZTUNÇ Ali (Doğa Hakları – Çevre)
- SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
- TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)
- TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)16. BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter)