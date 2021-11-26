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CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting talebine yanıt gelmedi! Aynı alanda Erdoğan miting yapmıştı

26.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı mitinge henüz izin çıkmadı. CHP, aynı meydanda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay önce miting düzenlemiş olduğunu hatırlatarak taleplerinin onaylanmamasına tepki gösterdi.

CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting talebine yanıt gelmedi! Aynı alanda Erdoğan miting yapmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki artış ve artan hayat pahalılığına karşı "Haydi meydana" çağrısı yaparak, CHP'nin Mersin'de miting gerçekleştireceğini duyurmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!" ifadelerini kullanmıştı.

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MERSİN VALİLİĞİ CHP'NİN BAŞVURUSUNA YANIT VERMEDİ

CHP, mitingi Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak için başvuru yaptı. Mersin Valiliği ise söz konusu talebi henüz onaylamadı.

"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor

2 AY ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYNI ALANDA MİTİNG YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı meydanda 17 Eylül'de miting yaptığını hatırlatan CHP il yönetimi, valiliğe tepki göstererek bir an önce söz konusu talebin onaylanması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin CHP
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