CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP, Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenledi. Miting sonrası mitinge kaç kişinin katıldığı sorusu da gündem oldu. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamayla mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMÎ RAKAMLAR ELİMİZDE

Gerçekleşen mitingin ardından Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki 'Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, sürekli iftira atarak, sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz." demişti.

KILIÇDAROĞLU: TÜİK'TEN Mİ ALDIN?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "“Mersin mitinginden elimde rakamlar var” demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerini kullanmıştı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliğinden AA'ya yapılan açıklamaya göre, Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi.

"Milletin Sesi Mitingi"ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.

Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi. (AA)



