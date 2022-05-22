CHP'nin mitinginin ardından Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklama! 'Artık lider olarak kabul edebiliriz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararı üzerine Bursa'dan İstanbul'a taşındığını duyurduğu 'Milletin Sesi' mitingi dün Maltepe'de düzenlendi. CHP'li kurmayların birlikte sahneye çıkıp kalabalığı selamladığı mitingin ardından Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan KIlıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KILIÇDAROĞLU, ALTI AY ÖNCESİNE KADAR CHP'NİN GENEL BAŞKANIYDI"

Enginyurt, Halk TV'de yaptığı açıklamada mitinge partisinin tüm teşkilatlarıyla katılım sağladığını bildirdi ve Kılıçdaroğlu'nu lider olarak kabul edebileceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın geçmişte yaptığı siyasi faaliyetlere değinen Enginyurt, "Altı ay öncesine kadar sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı" ifadesini kullandı. Son altı ayda Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye lider olduğunu söyleyen Enginyurt, mitingle liderliğini tescillediğini dile getirdi.

"ADAY OLABİLİR Mİ, OLABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun Et ve Balık Kurumu'nun, SADAT'ın, TÜİK'in kapılarına gitmesinin, Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasına 'gereken' tepkiyi göstermesinden söz eden Enginyurt, "Bütün bunlara baktığımız son altı ay içerisinde, sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye de kabul ediyor" diye konuştu.

Enginyurt Kılıçdaroğlu'nun artık iktidar adayı bir genel başkan olmadığını belirterek "Millet İttifakı'nın iktidarında söz sahibi olacak bir lider konumundadır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olabilir" ifadelerini kullandı.



