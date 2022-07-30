CHP'nin 'Salı Toplantıları' başlıyor! İşte ilkinin yapılacağı yer

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk toplantısını 2 Ağustos Salı günü Erzurum'da yapacak.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'nin tatil olması nedeniyle, kurmaylarına Grup Toplantılarının her hafta bir ilde halka açık yapılması talimatını verdi.

Bu kapsamda çalışma yürüten CHP yönetimi, ilk toplantının Erzurum'da düzenlenmesi kararını aldı. Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos Salı günü Erzurum'a giderek ilk olarak esnaf ziyaretinde bulunacak, saha çalışması yapacak.

Daha sonra bir otelde halka açık olarak, TBMM'deki grup toplantı saati olan 13.30'da grup toplantısı gerçekleştirecek. Grup toplantısına halkın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleri de katılacak. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının ardından basına kapalı olarak soruları cevaplayacak.

MYK TOPLANTISI DA ERZURUM'DA

Grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile saha çalışmasına katılacak. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı da saat 16.30'da Polat Otel'de gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programı, kanaat önderleriyle yapacağı toplantıyla sona erecek.

İKİNCİ TOPLANTI VE PM, EDİRNE'DE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salı toplantılarının ikincisini ise 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ayrıca Edirne'de, CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu, sonraki salı Yalova'da, daha sonra ise Afyonkarahisar'da olacak. Kılıçdaroğlu'nun eylül ayında ise Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat'a gitmesi planlanıyor.

