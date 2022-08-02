CHP'nin 'Salı Toplantıları' başlıyor! Kılıçdaroğlu ve 120 vekil aynı uçakla hareket etti

TBMM'nin tatile girmesinin ardından salı günleri yapılamayacak grup toplantılarını il il gezerek düzenlemeye karar veren CHP, ilk toplantı için Erzurum'u seçmişti. Bugün yapılacak olan ilk toplantı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili, aynı uçakla kente hareket etti. Alınan bilgilere göre Genel Başkan ve vekillerin aynı uçakta olması parti içinde endişe de yarattı. Konuya ilişkin örnek de vererek açıklama yapan bir vekil, olası bir kaza durumunda partide vekil kalmayacağını ifade etti.

İLK TOPLANTI ERZURUM'DA

Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yaptıkları grup toplantısını il il gezerek yapmaya karar verdi. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre milletvekilleri, kentin sokaklarında hem sorunları dinleyecek, hem de halkı grup toplantısını izlemeye davet edecek.

KILIÇDAROĞLU VE 120 VEKİL AYNI UÇAKTA

Bu sabah 07.50'de kalkan uçakla birlikte 120 milletvekili Erzurum'a hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'daki grup toplantısı ise saat 13.30'da başlayacak.

İKİNCİ TOPLANTI EDİRNE'DE

Kılıçdaroğlu, salı toplantılarının ikincisini ise 9 Ağustos Salı günü Edirne'de düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ayrıca Edirne'de, CHP'nin olağan Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu, sonraki salı Yalova'da, daha sonra ise Afyonkarahisar'da olacak.

TÜM İSİMLERİN AYNI UÇAKTA OLMASI ENDİŞE YARATTI

CHP Genel Başkanı ile birlikte 120 milletvekilinin aynı uçakta bulunması, partide endişe yarattı. Uçağın kaza geçirmesi halinde CHP'de neredeyse milletvekili kalmayacağını belirten bazı vekiller uygulamalardan da örnek verdi.

Bir milletvekili şunları söyledi:

“Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları aynı uçağa binmezler. Çünkü, Allah korusun bir kaza-bela halinde Silahlı Kuvvetlerimizin komutansız kalmaması amaçlanır. Büyük şirketlerin sahipleri de aynı uçağa binmez ya farklı uçaklarla ya da karayoluyla yolculuk yaparlar. Hatta aile ve çocuklarıyla aynı araçta bulunmamaya özen gösterirler. Bir kaza halinde hepsi ölmesin, yaralanmasın diye. CHP böyle bir olasılığı düşünmeli ve hepimizi aynı uçakla götürüp getirmemeliydi"

