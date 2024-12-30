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  4. CHP'nin sandalye sayısı yükseldi! Kürsüdeki ölüm sonrası Saadet Partisi'ne geçen Milletvekili Kasap: "Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz"

CHP'nin sandalye sayısı yükseldi! Kürsüdeki ölüm sonrası Saadet Partisi'ne geçen Milletvekili Kasap: "Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz"

30.12.2024 14:59
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Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaparken yaşamını yitirmişti. Mecliste Saadet Partisi grubunun düşmesini önlemek adına harekete geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şimdi Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti.

CHP'nin sandalye sayısı yükseldi! Kürsüdeki ölüm sonrası Saadet Partisi'ne geçen Milletvekili Kasap: "Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz"

TBMM'de sandalye sayısı değişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.

"MİSYONUMUZU VE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK. YUVAYA, BABA OCAĞINA DÖNÜYORUZ"

Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.

Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.

"MUHALEFETİN SESİ KISILMASIN DİYE KATILMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Kasap şunları kaydetti:

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"Muhalefetin sesi kısılmasın diye katılmış olduğum Saadet Partisi Grubundan mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır. Bu süreçte yanımda olan başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere tüm CHP örgütüne ve sürekli olarak şükranlarını belirten Saadet Partisi teşkilatı ve seçmenlerine teşekkürü borç bilir, Baba ocağım olan CHP’ye geçtiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
CHP tbmm
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