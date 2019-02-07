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CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 07.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu. Listede en çok dikkat çeken isim ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak oldu. Bucak, daha önce MHP'den adaylığını açıklamış ve "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle tepki toplamıştı.

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fatih Mehmet Bucak'ı aday gösterdi.

Daha önce MHP'den adaylık başvurusu yapan Bucak, katıldığı bir televizyon programında, "Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Bundan sonra Siverek'te Trump bile gezemez" ifadelerini kullanmıştı.

CHP PM’ye Şanlıurfa Siverek adayı olarak sunulan Mehmet Fatih Bucak’ın adı “Bu ismin CHP’de konuşulması bile utanç verici” itirazı üzerine oylanmadan geri çekilmişti.

BUCAK AŞİRETİYLE İLK TEMAS DEĞİL

Bucak aşiretinin adı, 3 Kasım 1996’ta Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gerçekleşen ve ‘Susurluk skandalı’ olarak bilinen kaza ile duyulmuştu.

Kaza ile devlet-polis-mafya üçgeninde işlenen suçlar ortaya çıkmış, Bucak aşiretinden DYP eski Milletvekili Sedat Bucak yaralanmıştı.

CHP’nin Bucak aşiretiyle tek ilişkisi Fatih Mehmet Bucak değil. Yine Bucak aşiretinden Ali Murat Bucak da CHP’nin Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti. (Cumhuriyet)

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