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  4. CHP'nin toplantısında dikkat çeken 'Mansur Yavaş' detayı! İmamoğlu dahil yüzlerce belediye başkanı oradaydı

CHP'nin toplantısında dikkat çeken 'Mansur Yavaş' detayı! İmamoğlu dahil yüzlerce belediye başkanı oradaydı

22.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün CHP'de dikkatle takip edilen bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma gerçekleştirerek belediye başkanlarına seslendiği ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı Sivas'taki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere yüzlerce belediye başkanı yer aldı. Toplantıyla ilgili dikkat çeken detay ise salondaki bir 'eksiklik' oldu.

CHP'nin toplantısında dikkat çeken 'Mansur Yavaş' detayı! İmamoğlu dahil yüzlerce belediye başkanı oradaydı

CHP'nin Sivas'taki Belediye Başkanları Çalıştayı'nın basına açık bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verirken iktidara da tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, toplantıda aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 250'ye yakın belediye başkanına seslendi. Ancak salondaki belediye başkanları arasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yer almaması dikkat çekti.

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"SİVASLILAR ORADA ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, iktidara geldiklerinde Sivas’ta atıl hale gelen demir çelik fabrikasını kamuya kazandırıp aktif hale getireceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bir demir çelik fabrikası var burada. Tam bir yılan hikayesine dönmüş. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Verdiler, sattılar, ettiler. Binlerce insan buradan geçiniyordu. Halen ölü gibi yatıyor orada. Bir kez de bir fabrika çalışmaz mı? Bir kez de o fabrika çalışsa o fabrikaya hayat gelmez mi? Orada çalışan işçilerin aileleriyle birlikte huzurlu bir hayat sürmeleri gerekmez mi? Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum. Nasip olursa Millet İttifakı olarak iktidar olacağız. Göreceksiniz o fabrikayı alacağız. Kamuya alacağız. 6183 sayılı amme alacakları tahsili usulü kanuna göre alıp, kamu kurumuna dönüştüreceğiz. Orada Sivaslılar çalışacak, alın terinin karşılığını alacak, ortaya çıkacak katma değer Sivas’ın katma değeri olacak.”

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"SİVASLI AK PARTİLİ KARDEŞLERİME SÖYLÜYORUM"

Kılıçdaroğlu konuşmasında bir türlü faaliyete geçirilmeyen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesine değinerek, “Hızlı Tren için 2019’da gelecek diye söz verdiler. 2019-2020-2021-2022 nerede bu. Sivaslı AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Bunlar açık ve net sizden oy almak için gelip karşınıza çıkıyorlar, açık ve net söylüyorum size yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim! Bu kadar da yalanın arkasından gitmeyin. Yapıyorlarsa yapsınlar. Neden yapıyorlar diye ellerinden tutan mı var, engel olan mı var” dedi.

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"OLAYIN ÜSTÜ KAPATILMAK İSTENİYOR"

Kılıçdaroğlu, Bartın’da meydana gelen maden kazasını Zonguldak olarak telaffuz ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Zonguldak’ta 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ihmaller zinciri var, öyle görünüyor. Hiç kimsenin görevden alınmadığını, olayın üstünün kapatılmak istendiğini biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da, olayı araştırın diyorlarsa da bugün için bunu söylüyorlar ama yarın üstünün kapatılacağını biliyoruz. 301 kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük.”

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CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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Son dakika | Aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı, üstüne basa basa söyledi! Kılıçdaroğlu: "Yeter be kardeşim!"Son dakika | Aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı, üstüne basa basa söyledi! Kılıçdaroğlu: "Yeter be kardeşim!"

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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