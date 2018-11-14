CHP'nin yerel seçimde başkan adayları kimler? İsim listesi bugün açıklanacak

CHP'de bugün parti yönetiminin fazla aday adayı olmayan ve güçlü uzlaşının olduğu il-ilçeler için karar vermesi bekleniyor. AK Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde bir an önce çalışmaya başlanması masanın bir diğer önemli gündem maddesi.

PARTİ DIŞI İSİMLER SIR GİBİ SAKLANIYOR



CHP’de başta büyükşehirler olmak üzere çok sayıda isim kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Milletvekilleri ve hâlihazırda görev yapan belediye başkanları listelerde başı çekiyor. Parti dışından düşünülen isimler Genel Merkez tarafından sır gibi saklanıyor. Kulislerdeki bir diğer iddia ise kazanma şansı olan en az üç ilde parti dışından isimlerin aday yapılacağı yönünde.



