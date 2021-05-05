CHP: O video Z kuşağının aklını küçümsemektir

Altay "O video Z kuşağının aklını küçümsemektir" dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında AKP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" adlı videoyla ilgili de bir değerlendirme yaptı. "O video özellikle Z kuşağının aklını küçümsemektir" diyen Altay, "O video bitmişliğin, tükenmişliğin cisimleşmiş halidir. Yalanlarla ilgili, Erdoğan'ın yalanlarıyla ilgili vakti zamanı geldiğinde söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki" dedi.

AKP'nin paylaştığı animasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP ve hükümet hakkında yalan üretilmesini sağladığı iddiası hicvediliyor.

"Muhalefetin iktidara hesap vereceksiniz demesi doğaldır"

Altay, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cuhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya da değindi. "Türkiye'de artık Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek her söz suçtur, suç unsurudur" diyen Altay, "Muhalefetin iktidara hesap vereceksiniz demesinden daha doğal ne olabilir” dedi.