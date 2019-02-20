HABER

CHP Ödemiş İlçe Başkanı'ndan liste istifası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti.

İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti. Mehmet Kiremitçi, İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum dedi.
CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listelerine tepki göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. 24 Haziran genel seçimlerinde başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet Kiremitçi, Belediye başkan aday adaylığı sürecinde olsun, adayları bir araya getirmekte olsun ılımlı bir çalışma sergiledik. Örgütü dimdik ayakta tuttuk. Ama belediye meclis üyesi aday listeleri hazırlanırken, süreç farklı işledi dedi. İlçede mutabakata varılarak liste yapıldığını belirten Kiremitçi, Bizim mutabakata vararak hazırladığımız listenin dışında, Genel Merkez başka kararlar aldı. Örgütten gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı, yönetim kurulumun ve şahsımın, onuru ve gururu ile oynandı diye konuştu.
'BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURMAMIN ANLAMI YOK'
Kendilerinin ne pahasına olursa olsun CHP'yi hiç terk etmediklerini ve terk etmeyeceklerini de vurgulayan Kiremitçi, onur ve gururunun incindiğini kaydetti. Mehmet Kiremitçi, şunları söyledi
İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bu saatten sonra ne çizgim ne yörüngem değişir. Aynı kimlik altında yaşamaya devam edeceğiz. Yönetim kurulundan birkaç arkadaşımızın daha istifası var. Gençlik kolları ve kadın kolları üyelerinin tamamı da istifa etti, çünkü onların da beklentileri vardı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldıBursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı
Bu okullarda ‘zil’ tarih olduBu okullarda ‘zil’ tarih oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.