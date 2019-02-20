HABER

CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi: - "Genel merkezin, mutabakata varmış olduğumuz listenin dışında, örgütümün, yönetimimin dışında kararlar almasından dolayı istifalarımızı sunuyoruz"

İZMİR (AA) - CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, parti genel merkezinin, belediye meclis üyesi aday listesinde mutabakata varılan listenin dışında hareket etmesinden dolayı yönetim olarak istifa ettiklerini belirtti.

Kiremitçi, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, başarılı bir seçim süreci geçirdiklerini, yılmadan, yorulmadan çalışarak kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu ile birlikte iyi sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Süreç içerisinde, belediye başkan aday adaylarını bir araya getirme konusunda ılımlı, olumlu çalışmalar sergilediklerini, örgütü bugüne kadar dimdik ayakta tuttuklarını, sinerjilerini kaybetmediklerini ifade eden Kiremitçi, şöyle konuştu:

"Ne var ki bu yaşadığımız süreç içerisinde, mevcut belediye meclis üyesi
aday listesi oluşturulurken genel merkez, mutabakata varmış olduğumuz listenin dışında, örgütümün, yönetimimin dışında kararlar almasından dolayı istifalarımızı sunuyoruz. Örgütten, yönetimden gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı yönetim kurulum ve şahsımın onur ve gururuyla oynanmıştır.

Bu süreçten itibaren Kadın Kolları Başkanı Sezer Türkmenoğlu ve yönetimi, Gençlik Kolları
Başkanı İsmail Şenay ve yönetimi, ilçe yönetimiyle birlikte bazı arkadaşlarımız, 24 partilimiz istifalarını sunmuşlardır."

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa Ödemiş

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.