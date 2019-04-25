CHP Oğuzeli İlçe Başkanı'nın öldürülmesi

GAZİANTEP (AA) - Ticari alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy toprağa verildi.

Kenkinsoy'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından Oğuzeli ilçesi Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, CHP İl Başkanı Lütfü Demir ile Keskinsoy'un yakınları ve partililer katıldı.

Kenkinsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, dün ticari alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan İ.K, güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

