CHP önünde Altınok Öz'ün Kartal adaylığı için eylem

İstanbul Kartal'da mevcut belediye başkanı Altınok Öz'ün tekrar aday gösterilmesini isteyen bir grup partili, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sırasında CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul Kartal'dan otobüsle CHP Genel Merkezi önüne gelen yaklaşık 60 kişilik grup, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sırasında basın açıklaması yaptı. 100 belediye başkanı adayının belirleneceği Parti Meclisi öncesi grup, Kartal'da mevcut belediye başkanı Altınok Öz yerine, Gökhan Yüksel'in aday gösterilmesine tepki gösterdi. Kalabalık adına açıklama yapan Cem Arıkan, "Genel merkezimiz bütün anketlere, bütün kamuoyu yoklamalarına rağmen ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek genç bir arkadaşımızı, o da bizim kardeşimiz ama onu aday olarak gösterdi. 2 dönemdir, yani 10 senedir Kartal’da bütün herkesi kucaklayan, sağ-sol ayrımı yapmayan, Kartal'ın duruşunu değiştiren başarılı belediye başkanımız Altınok Öz’ü hiçbir gerekçe göstermeden aday yapmadı. Şimdi burada bulunmamızın nedeni genel başkanımızdan kararını tekrardan gözden geçirmesini istiyoruz. Atadıkları adayla ilgili hiçbir şikâyetimiz yok; ama gerçeklerimiz var. Kartal’ı kaybetmek istemiyoruz. Altınok Öz, başarılı bir belediye başkanıdır. Bu kadar başarılı bir belediye başkanının böyle kritik bir dönemde görevlendirilmemesini yadırgadık" dedi.

