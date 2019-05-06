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CHP önünde pankartlı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Çocuğu pankreas kanseri olan Ahmet Sönmezer, Adana’dan yürüyerek Ankara’ya geldi ve CHP Genel Merkezi önünde pankart açtı.Çocuğu pankreas kanseri olan ve Adana’dan yürüyerek CHP Genel Merkezi önüne gelerek protesto başlatan Ahmet Sönmezer, CHP’li vekiller tarafından kendisiyle ilgilenilmediğini ve Genel Başkana ulaşamadığını iddia etti.İkinci kez Ankara’ya geldiğini söyleyen Sönmezer, “Bana in misin cin misin diye soran olmadı.

CHP önünde pankartlı protesto

Çocuğu pankreas kanseri olan Ahmet Sönmezer, Adana’dan yürüyerek Ankara’ya geldi ve CHP Genel Merkezi önünde pankart açtı.
Çocuğu pankreas kanseri olan ve Adana’dan yürüyerek CHP Genel Merkezi önüne gelerek protesto başlatan Ahmet Sönmezer, CHP’li vekiller tarafından kendisiyle ilgilenilmediğini ve Genel Başkana ulaşamadığını iddia etti.
İkinci kez Ankara’ya geldiğini söyleyen Sönmezer, “Bana in misin cin misin diye soran olmadı. Bunun üzerine Zeydan Karalar’a giderek çocuğumun hasta olduğunu ve Ankara’ya tedavi için götürmem gerektiğini söyledim. Bunun üzerine beni Ercan müdüre yönlendirdi. Ercan müdür belgelere bakarak çok para istediğimi söyledi. Ama o belgelerin üzerinde para mevcut değil” diye konuştu.
CHP’ye yıllarını verdiğini belirten Sönmezer, provokasyon yaptığı iddiaları olduğunu belirterek, “Provokasyon yapan insanın cebinde para olur ve ayakları böyle olmaz” diyerek, basın mensuplarına yürümekten yara içinde kalan ayaklarını gösterdi.
Sönmezer, buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderek onlardan yardım isteyeceğini kaydetti. Sönmezer’in açtığı pankart dikkat çekti.

CHP önünde pankartlı protesto

CHP önünde pankartlı protesto

CHP önünde pankartlı protesto

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