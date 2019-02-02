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CHP önünde partililerden aday protestosu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’dan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmak için gelen bir grup partili 31 Mart Yerel Seçimleri için 10 yıldır Belediye Başkanı olan Altınok Öz’ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.Yerel seçimler için adaylarını tek tek açıklayan partiler 31 Mart seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Kartal’dan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmak için gelen bir grup partili 31 Mart Yerel Seçimleri için 10 yıldır Belediye Başkanı olan Altınok Öz’ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.
Yerel seçimler için adaylarını tek tek açıklayan partiler 31 Mart seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP’de ise açıklanan adaylar, parti tabanında ya destek görmüyor ya da beklenileni karşılayamıyor. CHP’de, Kadıköy’den sonra Kartal Belediye Başkan adaylığı için Gökhan Yüksel’in adaylığının dillendirilmesi Kartal’lı CHP tabanını ve vatandaşları rahatsız etti. Genel Merkez önüne gelen grup, CHP’de Parti Meclisi (PM) sürerken kapıda eylem yaptı. Kartal Belediyesi için yeniden aday gösterilmesi istenilen Öz’ü, bir dönem başkan olarak görmek istediklerini belirtti.
Partilerden Hidayet Kahraman, "Şu an ki mevcut başkanımızı desteklemek için Genel Merkez önüne geldik. İstanbul’u almak istiyorsak Altınok Öz’ü Kartal’da aday olarak göstermemiz gerekiyor. Lütfen CHP yönetimi bizim sesimizi duysunlar ve bizim sözlerimize değer versinler” dedi.

MYK üyelerinin boynuna
CHP Kartal ilçe örgütünden olan Nuran Lort ise "4 otobüs buraya geldik. Başkanımızı ve kartalı seviyoruz. Partimizi daha iyi bir yere getirmek için buradayız. Altınok Öz, Kartal için büyük bir şans bu şansı çok iyi değerlendirmeliler. Eğer Kartalı kaybedersek bunun günahı bizim MYK üyelerinin boynuna diyorum” diye konuştu.

“Çırak hatalı sollarsa ölür ”
Kartallı vatandaş Ceyhun Gümüş, "CHP olarak Kartal’da zincirleri kırdık. Kendi kendini denetleme yaptıran bir başkanımız var Kartal’da. Bizim Gökhan Yüksel ile de bir sıkıntımız yok, genç bir arkadaşımız. Ama Anadolu’da biz söz var, ‘Çırak ustayı sollamaz ise sanat ölür ama çırak ustayı hatalı sollarsa çırak ölür’ her şeyin bir zamanı var” şeklinde konuştu.
İYİ Partili olduğunu belirten Kartal’lı Refik Şener de "Altınok Öz Kartal’da herkesten oy olabilecek bir şahsiyet. İnsan ayrımı yapmayan ve insan sevgisi ile dolu bir insan . Ayrımcılık yok adamda, sağ imiş sol imiş. CHP’deki antipatisinin sebebi herkese eşit yaklaşmasından kaynaklı, böyle bir insan nasıl baltalanır?” ifadelerine yer verdi.

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