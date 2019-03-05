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CHP önünde pazarcı eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Antalya'da kendisine hayali pazar yeri satıldığını iddia eden kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

Antalya'da kendisine hayali pazar yeri satıldığını iddia eden kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da pazarcılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Soner S, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kendisine ve bazı kişilere hayali pazar yeri satıldığını iddia eden Soner S, bu nedenle 30 bin lira ödediğini ve iflas ettiğini öne sürdü.

Soner S, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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CHP Genel Merkezi eylem Pazarcı

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