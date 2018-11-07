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CHP önündeki "işimi geri istiyorum" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:18 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren ve bir süredir CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Mahir Kılıç'a destek vermek isteyen Nuriye Gülmen ile beraberindeki iki kadın, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren ve bir süredir CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Mahir Kılıç'a destek vermek isteyen Nuriye Gülmen ile beraberindeki iki kadın ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren 200'ün üzerindeki işçiden biri olan ve CHP Genel Merkezi önünde bir süredir eylem yapan Kılıç'ın işe iadesi için akşam parti genel merkezine gelen Gülmen ve beraberindeki iki kadın, CHP'li yetkililerle görüştü.

Görüşmeden sonuç alamayınca genel merkez içerisinde oturma eylemi başlatan Gülmen ve beraberindeki kadınlar, bir süre sonra ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
CHP eylem Nuriye Gülmen

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