CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Ordu il sağlık müdürü, sağlık hizmetinin kesintisiz devamlılığını ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inşaat işleri ile uğraşır hale geldi." dedi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu İl Sağlık Müdürü'nün göreve atanmasından sonra, müdürlüğün uygulamalarına ilişkin vatandaşlardan çok fazla şikayet aldıklarını söyledi.

Söz konusu atamadan sonra müdürlüğün uygulamalarında "olağanüstü işlerin" olmaya başladığını ifade eden Adıgüzel, "Ordu il sağlık müdürü, sağlık hizmetinin kesintisiz devamlılığını ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inşaat işleri ile uğraşır hale geldi." diye konuştu.

Ordu Devlet Hastanesinde ağustos ayı sonu itibarıyla hastane bilgi yönetim sisteminin süresinin dolduğunu, yeni ihaleye ocak ayında çıkılacağını ve arada dört aylık bir açığın olduğunu belirten Adıgüzel, normal teamül gereği mevcut firma ile dört ay daha teklif usulü devam edilip sonra ihaleye tekrar çıkılması gerektiğini savundu. Mevcut firmanın öncelikli alınmasının nedeninin ise sistem değişikliği halinde yaşanacak arızalardan dolayı olduğunu dile getiren Adıgüzel, bu dört aylık ara dönem için ihalenin başka bir firmaya verildiğini söyledi.