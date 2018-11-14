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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

"Ordu il sağlık müdürü daha çok ihale ve inşaat işleri ile uğraşır hale geldi"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Ordu il sağlık müdürü, sağlık hizmetinin kesintisiz devamlılığını ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inşaat işleri ile uğraşır hale geldi." dedi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu İl Sağlık Müdürü'nün göreve atanmasından sonra, müdürlüğün uygulamalarına ilişkin vatandaşlardan çok fazla şikayet aldıklarını söyledi.

Söz konusu atamadan sonra müdürlüğün uygulamalarında "olağanüstü işlerin" olmaya başladığını ifade eden Adıgüzel, "Ordu il sağlık müdürü, sağlık hizmetinin kesintisiz devamlılığını ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inşaat işleri ile uğraşır hale geldi." diye konuştu.

Ordu Devlet Hastanesinde ağustos ayı sonu itibarıyla hastane bilgi yönetim sisteminin süresinin dolduğunu, yeni ihaleye ocak ayında çıkılacağını ve arada dört aylık bir açığın olduğunu belirten Adıgüzel, normal teamül gereği mevcut firma ile dört ay daha teklif usulü devam edilip sonra ihaleye tekrar çıkılması gerektiğini savundu. Mevcut firmanın öncelikli alınmasının nedeninin ise sistem değişikliği halinde yaşanacak arızalardan dolayı olduğunu dile getiren Adıgüzel, bu dört aylık ara dönem için ihalenin başka bir firmaya verildiğini söyledi.

Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Acaba bu yeni bir firmaya verilerek, ocak ayında yapılacak ihalede bu firmaya bir avantaj mı getirilmek istenmektedir? İhalenin yeni firmaya teklif usulüyle 600 bin lira civarında bir rakama verilmesinden sonra hastaneler birbirine girdiler. Artık doktorlar tahlilleri, filimleri göremez, reçeteleri yazamaz, raporları çıkaramaz oldu. Kanser hastaları ile engelli hastaların hizmetleri aksadı.

Bütün bu olumsuz işlere rağmen sağlık müdürlüğü yeni hizmet aldığı firmaya parasını bir an önce ödemek için kabul komisyonu kurdu. Kabul komisyonundaki üyelerden 3'ü buna şerh koydu. Bunun üzerine kabul komisyonu değiştiriliyor ve bir başka komisyon atanıyor. Bu komisyon da bunu kabul etmiyor. Hatta hizmetteki aksamalara, nerelerde arıza olduğuna dair bir başka tutanak tutuyor."

Mustafa Adıgüzel, Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün inşaat işlerinde de sorunlar olduğunu öne sürerek, yaşanan sorunlara ilişkin soru önergesi verdiğini, yetkilileri göreve davet edip suç duyurusunda bulundukları halde bugüne kadar herhangi bir işlemin yapılmadığını kaydetti.

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Mustafa Adıgüzel ordu

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