CHP Parti Meclisi toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sorununun hukuk içinde ve Suriye'nin bütünlüğü korunarak çözülmesini, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" kurmasını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezindeki Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, bir gazetenin "82 milyon, faizciye çalışıyor" manşetini göstererek, kendilerinin de bunu yıllardır söylediklerini bildirdi. "Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye'yi teslim ettiler" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 17 yıllık dönemde dışarıdan alınan borçlar nedeniyle Türkiye'nin 170 milyar 535 milyon dolar faiz ödediğini savundu. Kılıçdaroğlu, 17 yıl önce kendi iç dinamiklerini harekete geçiren, yatırım yapan, üreten bir Türkiye'nin bulunduğunu öne sürerek, "Bütün bunlar hepimizin ortak değerlendirmesi gereken konulardır. Gideceğiz anlatacağız, köyde, şehirde, sokakta, kahvede, yolda, caddede anlatacağız. Bu ülke bizim ülkemiz. Eğer tefecilere teslim edilen bir ülke varsa oradan kurtarmak da hepimizin ortak görevidir. Ama nasıl? Demokratik yollarla, vatandaşı ikna ederek, kavga, dövüş yapmayarak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hangi egemen güçlerin Türkiye'yi Suriye batağına soktuğu" sorusunun sorulması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizi yalnız bıraktılar" dediğine işaret ederek, "Bu laf çok ama çok önemlidir. Birisi sırtını sıvazladı, 'Suriye'de şunları yap' dedi, sonra döndü 'Ben çekiliyorum, bizi yalnız bıraktılar' dedi. Kim sana 'Gir' dedi, kim 'Orada insan katliamlarına bir anlamda destek ol' dedi? Sana ne Suriye'nin iç işinden, sana ne. Darmadağın ettiler Suriye'yi." ifadelerini kullandı. Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenerek 44 yıllığına İsrail'e verilmek istendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Danıştay'ın iptal ettiğini, konunun daha sonra Meclis'e getirildiğini ve buna itiraz ettiklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, konuyu Anayasa Mahkemesine intikal ettirdiklerini, mahkemenin bunu iptal ettiğini dile getirerek, "Şimdi başka bir şey başlattılar, Esad üzerinden 'Suriye'de demokrasi yokmuş, orada insan hakkı ihlalleri varmış, biz oraya gireceğiz'. Türkiye üzerinden silah soktular. Geldiğimiz noktaya bakın, herkes dışarıda, zarar gören tek ülke var dışarıdakilerden, Türkiye. İçeriden de yani kendi ülkelerinde de Suriye var." dedi.

- "Türkiye neden bu tuzağa düşürüldü?" Parti olarak bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine gitmeleri nedeniyle suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Biz vatanımızı, insanımızı, ülkemizi ve doğamızı sevdiğimiz için gidiyoruz. Birilerine kul köle olmak için değil, birilerinin maşası olmak için değil. Onlar ateşi elle tutamıyorlar, sana görev veriyorlar, 'Git ateşi tut' diye. Sonra herkes köşelerine çekiliyor, Türkiye bütün acılarıyla baş başa kalıyor. AK Partili kardeşimin bunu düşünmesi lazım, Türkiye neden bu tuzağa düşürüldü? 'Türkiye yönetilmiyor, savruluyor' diyorum ya, yönetim yok Türkiye'de. Bütün bunlara rağmen tüm yetkileri aldık bir adama verdik." Önümüzdeki süreçte uluslararası Suriye konferansı düzenleyeceklerine değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Suriye sorununun hukuk içinde ve Suriye'nin bütünlüğü korunarak çözülmesini istiyoruz. Egemen güçlerin Suriye'den çıkmasını istiyoruz. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmasını istiyoruz. Bu bölgede kardeşlik istiyoruz. Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, orada da var, burada da. Akrabalık ilişkilerimiz var, akrabayız biz, neden kavga ediyoruz, bir birbirimizi öldürüyoruz, onlar silah satsınlar diye. Neden, hangi gerekçeyle bu oyuna geliyoruz? Hepimizin oturup düşünmesi lazım."

- "Esad ile otur konuş diyoruz" Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir dış politikasının olmadığını savunarak, "Türkiye'nin dış politikasını Amerika ve Rusya belirliyor. Esad da 'Ben ülkemde terörist istemiyorum, çıkın kardeşim topraklarımdan' diyor. 'Esad ile otur konuş' diyoruz, sen de biz de o da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Asıl aktörle konuşacaksın, 'Hayır ben Rusya ile Amerika ile konuşacağım.' O ülkeler kendi ülkelerinin çıkarını isterler, her ülke kendi ülkesinin çıkarını savunur. Bundan da bihaberler." diye konuştu. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Tarihin derinliklerindeki bütün sorunları bilen, o dönemlerde yaşanan bütün sorunları çözen, geleceği iyi okuyan ve Türkiye'nin parlak geleceğini çizecek olan da CHP'dir. Çünkü CHP'liler kişisel çıkar peşinde koşmazlar. Ülkenin, bölgenin çıkarlarını savunurlar, barışı, huzuru savunurlar. Herkesi kazanmaktan yana politika güderler. Bir ülkeye teslim olmazlar. Ekonomiyi götürüp tamamen Rusya'ya teslim ettiler. Rusya komşumuz, elbette ticari ilişkilerimiz olacak ama yarın aramız bozulduğunda başımıza hangi felaketlerin geleceğini acaba bunlar biliyorlar mı? Devlet adamlığı başka bir şeydir."