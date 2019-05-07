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CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantı çıkışı açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gerekli açıklamaları yapacağını kaydetti.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var” diye konuştu.
Millete ve İstanbul halkına seslenen İmamoğlu, her şeyin çok güzel olacağını ve hep birlikte güzel işler başaracaklarını kaydetti.

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