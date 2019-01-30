CHP Parti Meclisinin nabzını isimler belirleyecek

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını duyurduğu son da geri aldığı toplantıda, PM üyelerinin önemli bir kısmı, bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin tekrar aday gösterilmek istenmesine karşı çıktı.

Tansiyonun yüksek olduğu toplantıda, tartışmalar İstanbul ilçe adayları üzerinde de devam etti.

Bazı PM üyelerinin ve İzmir örgütünün istifalarının da gündeme geldiği toplantıda, Soyer ismi onaylandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 kez ara verdiği toplantıda ilk gerilim İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer isminde yaşandı.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren toplantısında, tartışmaların odağında İstanbul ve İzmir adayları yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şimdiye kadar 6 PM toplantısı düzenleyen CHP, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 842 belediye başkan adayını açıkladı.

CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adaylığına ilişkin tartışma da sürüyor. Burası için aday gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'nın PM oylamasında çoğunluğu sağlayamadığı iddiası üzerine, bu konunun partinin yetkili kurullarında görüşüleceği ifade edildi.

CHP'nin açıkladığı son adayların ardından İstanbul'da aday açıklanmayan 9 ilçe kaldı. Bunlar, Arnavutköy, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli.

Şimdiye kadar yapılan toplantılarda, İstanbul'un 39 ilçesinden 30'unda belediye başkan adayları netleşti.

MYK listesinde Şişli adayı olarak adı geçen Fidan Aslan Eroğlu da PM'de geri çekildi.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) listesinde yer alan birçok isme onay çıkmadı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da Cevat Durak ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon PM oylamasında kabul görmeyen isimlerden oldu.

Yaşanan gerilime rağmen İlgezdi, PM'de arasında eşi Gamze İlgezdi'nin de bulunduğu bir grup tarafından verilen önerge ile yeniden aday gösterildi.

Tansiyonun yüksek olduğu, kimi belediye başkan adaylarının onaylanmadığı, kimisinin ise geri çekildiği altıncı toplantının ardından gözler 2 Şubat'ta yapılacak yedinci toplantıya çevrildi.

Bu PM'nin olağan havada geçmesi için bazı üyelerin beklentisi, MYK'nın toplantıya yeni isimlerle gelmesi.

- "Vicdanları kanatan yerler vardı"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, tartışmalı geçen PM toplantısının ardından, CHP yönetiminden yeni isimler beklediklerini söyledi.

Amaçlarının, başarılı olacak kişilerin aday gösterilmesi olduğunun altını çizen Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Parti Meclisinde onaylanmamış isimlerin bu toplantıda tekrar PM üyelerinin önüne getirilmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Eğer Genel Başkan, Parti Meclisi'nin reddettiklerini geri getirmekte diretirse bu toplantıda da sorun çıkar. Parti yönetiminin aynı adaylarla gelmemesi lazım. Bu toplantının uzun sürmesinin nedeni PM'ye getirilen adaylara duyulan tepkiydi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere önerilen adaylara ciddi itirazlar oldu. Vicdanları kanatan yerler vardı. CHP PM, kurultaydan sonraki en üst parti organı. Adayların yeniden belirlenmesi talebi, demokratik bir haktır. Taleplerinin dinlenmemesi PM'nin saygınlığına gölge düşürecektir."

Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda tartışmalar yaşanmasına rağmen, Tunç Soyer isminde uzlaşıldığını ve bu konuda artık tartışmaların geride kaldığını vurguladı.

