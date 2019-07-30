HABER

CHP Parti Okulu 33. Gençlik Kampı tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 30 şehrinden 18-30 yaş aralığında gençlerin katıldığı kamp, İstanbul Büyükada'da yapıldı

CHP Parti Okulu'nun 33. Gençlik Kampı tamamlandı.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 30 şehrinden 18-30 yaş aralığında gençlerin katıldığı parti okulu kampı, İstanbul Büyükada'da yapıldı.

Parti üyesi ve gönüllülerinin katıldığı kampta gençlere, "sosyal demokrat ideoloji ve gençlik akran temel siyaset eğitimi" verildi.

Kampa eğitmen olarak, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre, Parti Meclisi Üyeleri Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Parti İçi Eğitim Sorumlusu 26. Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve Parti Okulu Eğitmeni Avukat Oya Tekin katıldı.

Gençlik kampları, ağustosta İzmir Karşıyaka'da devam edecek.

Başvurular, CHP Parti Okulu sosyal medya adreslerinden alınacak.

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümüAK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü
HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemezHDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez
Anahtar Kelimeler:
33. Gençlik Kampı CHP Basın birimi CHP Parti Okulu

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.