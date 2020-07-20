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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan Netflix açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2020 19:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümet ile Netflix arasındaki görüşmeler sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin "Sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Bir medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan Netflix açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla yapıldı.

Öztrak, Hükümet ile Netflix arasında basına yansıyan görüşmeler ile sosyal medya düzenlemesine dair partinin görüşlerinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"HER TÜRLÜ SANSÜRE KARŞIYIZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Bir medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Uluslararası kabul görmüş birtakım normlara uygun olarak birtakım düzenlemeler yapılırsa bunlara bakılır. Unutulmasın, bu düzenlemelerin düğmesine hınçla basıldı, hesap sorma, öç alma yaklaşımıyla basıldı. Dolayısıyla buradan medyadaki söz söyleme, yazma, çizme özgürlüğünü geliştirecek bir düzenleme çıkması yerine, yasakçı bir düzenleme çıkma ihtimali mevcuttur. Buna da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşıyız." (AA)

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