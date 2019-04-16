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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına AK Parti'nin itirazına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Adalet Kalkınma Partisi'nin elinde bizdeki ıslak imzalı tutanaklardan farklı tutanaklar mı var?

Oy kullanamayacak olanlarla ilgili usülsüzlüklerden bahsediliyor.

Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığını söylüyorlar. Başka illerden görevden gelenler nedeniyle böyle olmuş olabilir.

Sandık kurullarındaki memurlarla ilgili bazı iddialar var deniyor. Bu sandıklarda sizin gözlemcileriniz yok muydu? Bu memurları mülki amir belirliyor. Seçim kurulları da kurayla yerleştiriyor

Biz hiçbir partinin sandık başında muktedir olmayacağı gücümüz var diyordu. Ne oldu bu güç? Niye sandık başında hakim olamadılar?

"FETÖ TİPİ BİR KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sonra da üç tane bavulla YSK'dan içeri giriyorlar. Balyoz'la ilgili kumpas sadece bir bavul. FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız.

Şunu açıkça ifade edeyim; bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.

Tekrar ediyorum; İstanbul'un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'dur.

YSK, 2014'te Ankara için yaptığımız itirazı reddetmişti. Bugün yapılan itiraz ona göre çok daha hafif. Buna göre YSK'nın vereceği karar aslında şimdiden bellidir.

Büyükçekmece'de hem devletin polisine hem de Büyükçekmece halkına lüzumsuz yere eziyet edilmiştir.

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