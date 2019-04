CHP Parti Sözcüsü Öztrak: “İtiraz hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı”

“Türkiye’nin bir an önce gündemi olan ekonomiye dönmesine ihtiyaç vardır”

Gelinen noktada Türkiye’nin belirsizliği kaldıramayacak noktada olduğunu vurgulayan Öztrak, bir an önce seçim belirsizliğinin ortadan kaldırılıp, Türkiye’nin şu andaki en önemli gündemi olan ekonominin konuşulması gerektiğini söyledi. Öztrak, şunları kaydetti:

“2014’te YSK Ankara seçimleriyle ilgili olarak karar vermiş. Ankara seçimlerinde de geçeriz oylar aradaki farkın katbekat üstünde. 2014’de YSK, ’YSK’nın karar sürecini geciktirecek nitelikle yapılan delilsiz itirazlar, bir yandan YSK’nın itibarına gölge düşürür, diğer yandan belirsizliği artırır’ demiş. Bu defa YSK dün gece yarısından sonra yaptığı toplantıda aldığı kararla maalesef bu kararın arkasında duramamış. Hakimler, siyasi baskılara hiçbiri şekilde boyun eğmemeliler. Dün alınan bu kararla 2014’te alınan karara aykırı olarak İstanbul’da bazı ilçelerde ilçe seçim kurulları yeniden tam sayım yapılmasını kabul ederken, diğer bazı ilçelerde de bu talepler kararda gerçekçe gösterilerek reddedilmiştir. Ortada kaotik bir durum vardır. Geldiğimiz noktada Türkiye belirsizliği hiç kaldıramayacak noktadadır. Daha önce Bahçeli’nin, Erdoğan’ın ifade ettiği biçimiyle Türkiye’nin bir an önce gündemi olan ekonomiye dönmesine ihtiyaç vardır. İstanbul’da 12 ilçede evet kararı çıkmış. 5 ilçede tüm oylar sayılacak, 3 ilçede sayımlar bitmiş, 1 ilçede sadece 10 sandıkta sayım yapılacakmış, 18 ilçede de karar süreçleri işliyor. Biz hak, hukuk, adalet diye yürümüş olan bir partiyiz. Kendi hakkımızı yedirmeyiz, hukukumuzu da ezdirmeyiz.”