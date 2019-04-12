CHP Parti Sözcüsü Öztrak: ’’YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonrası sürece ilişkin, "YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde seçim sonrası sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere yapılan itiraz süreciyle Türkiye’nin vakit kaybettiğini savunan Öztrak, ’’YSK’nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Bu itiraz ve ertelemelerle Türkiye çok kıymetli bir vakti kaybetmektedir. Bu vakit kaybının bedelini hep birlikte ödüyoruz. İstanbul seçimlerinin yılan hikayesine dönmesi, ekonomisi durgunluğa giren yurttaşları pahalılık ve işsizlikle boğuşan ülkemizde ciddi bir ihtiyaç duyulan ekonomik programın açıklanmasının ertelenmesine de neden olmaktadır. İstanbul seçimleri sadece demokrasi ve hukuk devleti açısından önemli değildir. İstanbul kararı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de etkileyecektir’’ şeklinde konuştu.

Meselenin artık İmamoğlu, CHP veya Millet İttifakı olmaktan çıktığını söyleyen Öztrak, Türkiye’nin tarihi bir süreç yaşadığını belirterek, bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkesin tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmaları gerektiğini kaydetti.

