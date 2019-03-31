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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: YSK'den veri akışı durdu, arkadaşlarımız YSK'ye gidiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yarım saati aşkın bir süredir Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) veri akışının durduğunu ve partili arkadaşlarının YSK'ye doğru yola çıktıklarını açıkladılar.

Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Yarım saati aşkın bir süredir YSK'den veri akışı durmuş vaziyette." diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tuncay Özkan şu anda YSK'ye doğru yola çıktılar, gidiyorlar, teknik arkadaşlarla birlikte. Bu sorunun bir an önce çözüleceğini umut ediyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. Veri akışının kesilmesi gerçekten şu aşamada hem de gerekçesine de 'güncelleme' diyorlar. Şu saatte güncelleme ne demek bunu anlayabilmiş durumda arkadaşlarımız şu anda YSK'ye doğru gidiyorlar."

'VERİ AKIŞININ SEÇİMİN ORTASINDA KESİLMESİ NORMAL DEĞİL'

Bir soru üzerine ilçe başkanlıklarından kendilerine veri akışı olduğunu sadece YSK'den veri gelmediğini tekrarlayan Öztrak, "Veri akışının seçimin ortasında kesilmesi normal değildir. Bunun bir an evvel telafi edilmesi lazım." diye konuştu.

Öte yandan partililerin CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişleri sürüyor.

Televizyon kanallarından sonuçları takip eden partililer, zaman zaman sevinç gösterilerinde bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP YSK VERİ AKIŞI

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