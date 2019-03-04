"CHP, PKK'ya ve DHKP/C'ye kolunu kaptırmıştır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP/C ile PKK'ya kolunu kaptıran bir daha hiçbir şekilde iflah olmaz. Bu açık ve nettir. Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'ya kolunu kaptırmıştır, DHKP/C'ye kolunu kaptırmıştır, iflah olması mümkün değildir." dedi.

Bakan Soylu, Sarıyer'deki Karadeniz İş Adamları ve STK Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, katılımcılara "Sarıyer'e, PKK'yı ve terör örgütlerini bulaştırmayın." diye seslendi.

CHP'yi eleştiren Soylu, "Bu 5 yıl CHP'de çok farklı olur. Bunu çok net söylüyorum. Terörü 24 saat yaşayan bir adam olarak söylüyorum. DHKP/C ile PKK'ya kolunu kaptıran bir daha hiçbir şekilde iflah olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'ya kolunu kaptırmıştır, DHKP/C'ye kolunu kaptırmıştır, iflah olması mümkün değildir." diye konuştu.

- "Büyükşehir belediyelerini dağa adam götürme merkezi olarak kullanırlar"

Soylu, "Çok net söylüyorum; İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini dağa adam götürme merkezi olarak kullanırlar, kimsenin de ruhu duymaz. Biz söyleriz, bize de 'iftira atıyor' derler o zaman. Bu kadar açık ve net." ifadelerini kullandı.