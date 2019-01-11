HABER

CHP PM çarşamba günü toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bugüne kadar 5 ayrı PM'de 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, PM yerel seçim gündemiyle çarşamba günü yeniden toplanacak - PM'de çok sayıda belediye başkanının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da açıklanması bekleniyor

CHP Parti Meclisi (PM) çarşamba günü yerel seçim gündemiyle toplanacak.

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5 PM toplantısı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen PM'lerde bugüne kadar toplamda 437'si ilçe, 150'si de belde, 43'ü il olmak üzere 630 belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'de gelecek PM ise çarşamba günü toplanacak. Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacağı belirtilen PM'de çok sayıda belediye başkanının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da açıklanması bekleniyor.

- Ankara aday tanıtımı salı günü

Bu arada CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı salı günü saat 15.00'te yapılacak. Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yanı sıra bugüne kadar açıklanan büyükşehir adayları da tanıtılacak.

Öte yandan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde baş başa bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız (2)
Ekrem İmamoğlu: İstanbul ile çok işim varEkrem İmamoğlu: İstanbul ile çok işim var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp pm

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.