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CHP PM olağanüstü toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

CHP PM, Genel Merkez'e ulaşan olağanüstü PM talebi doğrultusunda, 23 Şubat'ta toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.

Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Chp Parti Meclisi olağanüstü toplantı

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