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CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü olağanüstü toplanacak.

CHP PM olağan toplantısını Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas’ta yapmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılan PM'de siyasi gelişmeler ele alınırken, PM’nin gündeminde yer alan yönetmelik değişiklikleri ve bağışlanma maddeleri görüşülmemişti.

Yeniden toplanması kararı alınan PM, 15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de parti genel merkezinde olağanüstü toplantıya çağrıldı.

PM'de, "Üye yazılım yönetmeliği", "Milletvekili aday saptama yönetmeliği", "Etik kurul yönetmeliği" ve "Kongreler yönetmeliği"nin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilen bazı kişiler için bağışlanma taleplerinin de görüşüleceği ifade edildi.

Bağışlanma talepleri içerisinde daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın olduğu da öğrenildi. Nazlıaka'nın bağışlanması konusu daha önce de iki kez PM gündemine gelmiş ancak reddedilmişti.

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