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CHP PM sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, yerel seçim stratejilerini belirlemek üzere toplandı - Belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği ve yerel seçime giden süreçte nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, partinin seçimde "sağ mı yoksa sol bir dili mi kullanması" gerektiği ele alındı - Toplantıda, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin herhangi bir konuşmanın olmadığı belirtildi

CHP Parti Meclisi'nin (PM), yerel seçim stratejilerini belirlemek üzere yaptığı toplantı sona erdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği ve yerel seçime giden süreçte nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

PM Üyesi Erdal Aksünger, belediye başkanlarının belirlenmesinde üç büyük şehirde ön seçim yapılmasını isteyerek, aktif-pasif üye tartışmasının ön seçimi engellememesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin güçlü olduğu yerlerde ön seçim yapılıp, diğer il ve ilçelerde kazanması muhtemel adayların gösterilmesini talep eden Aksünger, genel merkez tarafından yapılacak aday belirlemelerinin geniş katılımlı olmasının önemine işaret etti.

Yerel seçimlerde ittifak kapısının açık olması gerektiğini vurgulayan Aksünger, mevcut iktidara karşı olan seçmenlerin rencide edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Aksünger, yerel seçimde CHP'nin mutlak başarıyı elde etmesi gerektiğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'ndan partiyi toparlamasını, güveni yeniden tesis etmesini istedi.

- "Belge üzerindeki çalışma sürecek"

Seçimlerde kullanılacak dilin de ele alındığı toplantıda, parti yönetiminden bazı isimlerin "sağın dilini kullanmalıyız" önerisi tartışıldı. Bazı PM üyelerinin, bu öneriye karşı çıkarak, CHP'nin "sol söylemleri" kullanarak başarıyı yakalayabileceğini söylediği aktarıldı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin herhangi bir konuşmanın olmadığı belirtildi.

Aday profilleri konusunda da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yerel seçim strateji belgesi üzerinde çalışılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Strateji belgesine son hali verildikten sonra tekrar toplanacak PM'de karara bağlanacağı bildirildi.

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