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CHP PM tarihi öne alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Daha önce 24 Aralık'ta yapılacağı belirtilen CHP PM toplantısı, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındı - PM'de İYİ Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçim gündemi ile 18 Aralık Salı günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce 24 Aralık'ta toplanacağı belirtilen CHP PM'nin, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındığı belirtildi.

PM'de İYİ Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.

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